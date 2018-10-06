06.10.2018 | 09:44

В Пензенской области пройдут два конкурса, в которых будут участвовать добровольцы в сфере охраны общественного порядка, - «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник».

С 1 до 25 октября проводятся отборочные этапы конкурсов, а с 1 до 25 ноября - финальные состязания.

Конкурсы дадут возможность расширить рамки общественного признания дружинников, распространить опыт работы народных защитников общественного покоя и стимулировать жителей области вступать в их ряды.

«Также цель конкурсов - правовое воспитание населения и обеспечение высокого уровня взаимодействия полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций с народными дружинами», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

В Пензенской области планируется ввести единообразную форму для народных дружинников в виде светоотражающих накидок. Также рассматривается вопрос о выплатах членам семьи дружинника в случае его гибели при участии в мероприятии по охране общественного порядка.