В Пензенской области пройдут два конкурса, в которых будут участвовать добровольцы в сфере охраны общественного порядка, - «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник».
С 1 до 25 октября проводятся отборочные этапы конкурсов, а с 1 до 25 ноября - финальные состязания.
Конкурсы дадут возможность расширить рамки общественного признания дружинников, распространить опыт работы народных защитников общественного покоя и стимулировать жителей области вступать в их ряды.
«Также цель конкурсов - правовое воспитание населения и обеспечение высокого уровня взаимодействия полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций с народными дружинами», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.
В Пензенской области планируется ввести единообразную форму для народных дружинников в виде светоотражающих накидок. Также рассматривается вопрос о выплатах членам семьи дружинника в случае его гибели при участии в мероприятии по охране общественного порядка.
Если бы проводили правовое воспитание граждан,то ознакомились бы правами граждан при встрече с сотрудниками полиции,а также обязанностях полиции соблюдать права граждан. А не занимались запугивание граждан штрафами,задержаниями.