06.10.2018 | 13:31

В субботу, 13 октября, в 10:00 в пензенском технопарке «Рамеев» (ул. Центральная, 1в) стартует новый сезон комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность 1000-list-nick.

В нем примут участие инноваторы из летней школы «TeenГрад», стажеры и дебютанты, а также педагоги-координаторы.

Мероприятие начнется с официального открытия, после которого состоится пленарное заседание. Там участникам подробно расскажут об их возможностях и задачах, этапах прохождения ступеней программы, а также нововведениях этого сезона.

«Стажеры и координаторы программы получат приглашения на мероприятие через учебные учреждения. Дебютанты будут приглашены в личном порядке», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Пензенской области.