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Общество | В Пензе проходит VIII слет студенческих отрядов округа

06.10.2018|17:14
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Пенза приняла VIII слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Он объединил 300 человек из 14 регионов страны.

«У нас есть слоган «Приволжский федеральный - самый многонациональный» - отличаемся единством, у нас много национальностей проживает. Мы как один - друг за друга всегда горой. Мы готовы трудиться и созидать во благо страны», - отметил руководитель окружного штаба студенческих отрядов ПФО Василий Ислаев.

Слет продлится три дня. В его рамках состоятся конкурсы профессионального мастерства.

«Делиться будем своим умением, своей ответственностью, своей трудоспособностью. Мы сильны с точки зрения корпоративной культуры, у нас хорошие добрые традиции в самих студенческих отрядах Пензенской области», - поделился руководитель Пензенского регионального отделения РСО Артем Колобов.

13 октября в Ростове-на-Дону начнется всероссийский слет студенческих отрядов.

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