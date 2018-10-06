06.10.2018 | 12:59

В субботу, 6 октября, на Фонтанной площади в Пензе для жителей и гостей города начала работать ярмарка, где предлагается продукция местных производителей по минимальным ценам.

«На ярмарке представлен широкий выбор товаров: мясо, колбасная продукция, овощи, фрукты, мед, сладости и многое другое. Ассортимент торговой площадки будет с каждым днем увеличиваться и расширяться», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Торговые ряды будут работать по субботам и воскресеньям с 8:00 до 16:00.

В сентябре ярмарка сельскохозяйственной продукции в Пензе проходила на улице Славы. Там же был организован и областной фестиваль садоводов.