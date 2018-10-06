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Общество | В Пензе начала работать ярмарка товаров местных фермеров

06.10.2018|12:59
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В субботу, 6 октября, на Фонтанной площади в Пензе для жителей и гостей города начала работать ярмарка, где предлагается продукция местных производителей по минимальным ценам.

«На ярмарке представлен широкий выбор товаров: мясо, колбасная продукция, овощи, фрукты, мед, сладости и многое другое. Ассортимент торговой площадки будет с каждым днем увеличиваться и расширяться», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Торговые ряды будут работать по субботам и воскресеньям с 8:00 до 16:00.

В сентябре ярмарка сельскохозяйственной продукции в Пензе проходила на улице Славы. Там же был организован и областной фестиваль садоводов.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|06.10.2018 13:50|

Зачем она нужна ??!

Гость|06.10.2018 14:32|

Чтобы кушать!

Гость|06.10.2018 14:33|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Только идиот мог дать распоряжение организовать ярмарку в место,где:1 Нет жилого массива,2 Нет бесплатной стоянки.Такие мероприятия нужно проводить или в дальнем Арбеково или в районе Гидростроя,но никак не в самом центре города.

Имя: Гость
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