06.10.2018 | 16:04

Бойцы поискового отряда «Крепость» в третий раз за год отправились нести Вахту Памяти.

«Под конец года поработаем и вернемся все такими живыми, здоровыми, бодрыми. Удачи вам, в добрый путь!» - пожелал активистам руководитель регионального центра патриотического воспитания Юрий Краснов.

Искать останки павших солдат и снаряды времен Великой Отечественной войны на этот раз они будут в деревне Фатнево Орловской области.

«В 1943 году проходили ожесточенные бои в районе этой деревни. По сводкам, которые нам удалось найти, в течение четырех месяцев погибло большое количество наших воинов - порядка 19 тысяч. Многие из них числятся без вести пропавшими, и есть информация, что они по сей день находятся там», - сообщила командир отряда.

Пензенская команда поисковиков состоит из 17 человек. Во время вахты им придется разбить палаточный лагерь в лесу. С собой взяли много теплой одежды, аптечку, гармонь и несколько десятков килограммов еды.

«В основном у нас продукты нескоропортящиеся и сыпучие, которые могут длительно храниться, потому что холодильника у нас на природе нет, - специи, крупы, консервы, ну и, само собой, овощи», - рассказал боец отряда Виктор Колгатин.

Такой провизии поисковикам должно хватить до 18 октября, когда они планируют вернуться в Пензу.