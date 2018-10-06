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Общество | Для пензенских пенсионеров разработали курс самообороны

06.10.2018|13:43
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В комплексном центре социальной помощи семье и детям Первомайского района прошли занятия по самообороне для тех, кто постарше.

«Проявились частые случаи мошенничества, нападения на лиц старшего поколения. Почему? Наверно, из-за беспомощности их в связи с возрастом или по состоянию здоровья. Многие люди, одиноко проживающие, могут рассчитывать только на себя», - сообщила заведующая отделением центра Наталья Хвастунова.

Пенсионеркам демонстрировали несложные, но весьма эффективные приемы по обезвреживанию злоумышленников.

Мастер-класс провели волонтеры региональной общественной организации «Социальная молодежная служба».

«Некоторые из приемов, которые попроще, мы ориентировали специально на пенсионеров. На нескольких людях посмотрели, работает или нет. Работает - при определенной подготовке и если регулярно заниматься», - поделилась директор службы Алсу Уразаева.

В центре планируют провести цикл мастер-классов. Кроме занятий по самообороне, бабушкам расскажут, как вести себя во время пожара, наводнения и в случае других чрезвычайных ситуаций.

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