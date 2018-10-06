06.10.2018 | 10:43

В среду, 10 октября, в Пензенской областной психиатрической больнице имени Р. К. Евграфова пройдет день открытых дверей. Акция приурочена к Всемирному дню психического здоровья.

С 10:00 все желающие смогут без записи получить профессиональную консультацию. Прием проведут главный внештатный психиатр областного минздрава Вячеслав Белоусов, а также детский психиатр, психотерапевт и психолог диспансерного отделения.

«Психическое здоровье - основа благополучия каждого человека, при котором он может реализовать свой потенциал и способности, противостоять стрессам, продуктивно работать и привносить весомый вклад в жизнь общества», - утверждает Вячеслав Белоусов.

В 12:00 для студентов высших и средних медицинских заведений региона в большом конференц-зале состоится научно-практическая конференция «Молодые люди и психическое здоровье в изменяющемся мире». Речь пойдет о профилактике когнитивных расстройств.

«Современные молодые люди проводят большую часть своего времени в Интернете. Они чувствуют себя одиноко и могут преследоваться за то, что верны себе. Вместе с тем представители юного поколения находятся в том возрасте, когда могут возникать серьезные психические заболевания, но они совершенно не владеют информацией о психическом здоровье», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.