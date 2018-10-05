Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 окт 2018|08:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  76.05  |  $  66.21

Общество | Врачей для нового сосудистого центра подготовят в Санкт-Петербурге

05.10.2018|08:21
Печать

Специалистов для нового сосудистого центра, который планируется открыть в больнице № 6 в Пензе, будут готовить на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

Договоренность между одним из крупнейших научно-лечебных учреждений страны и региональным Минздравом была достигнута на встрече, состоявшейся в среду, 3 октября, в Санкт-Петербурге.

«Центр Алмазова является одним из ведущих российских центров по оказанию высококвалифицированной кардиологической и кардиохирургической помощи населению, выполнению научных исследований фундаментального и прикладного характера, подготовке научных кадров, повышению квалификации врачей. Исследования, проводимые здесь, имеют международное значение», - сообщили в региональном минздраве.

На базе НМИЦ им. В. А. Алмазова планируется готовить врачей-кардиологов, рентгенэндоваскулярных хирургов и других специалистов, которые будут работать в новом сосудистом центре.

«Обучение и стажировка наших врачей в федеральном центре позволит укрепить им теоретические знания и овладеть современными методиками, применяемыми в практической кардиохирургии», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Новый сосудистый центр станет вторым в регионе (первый находится в больнице имени Н. Н. Бурденко). Его откроют на базе сосудистого отделения, уже функционирующего в больнице № 6. Для этого площади отделения расширят, приобретут высокотехнологичное медицинское оборудование (в том числе ангиограф для рентгенохирургической операционной).

В новом центре будут оказывать помощь больным с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 