05.10.2018 | 08:21

Специалистов для нового сосудистого центра, который планируется открыть в больнице № 6 в Пензе, будут готовить на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

Договоренность между одним из крупнейших научно-лечебных учреждений страны и региональным Минздравом была достигнута на встрече, состоявшейся в среду, 3 октября, в Санкт-Петербурге.

«Центр Алмазова является одним из ведущих российских центров по оказанию высококвалифицированной кардиологической и кардиохирургической помощи населению, выполнению научных исследований фундаментального и прикладного характера, подготовке научных кадров, повышению квалификации врачей. Исследования, проводимые здесь, имеют международное значение», - сообщили в региональном минздраве.

На базе НМИЦ им. В. А. Алмазова планируется готовить врачей-кардиологов, рентгенэндоваскулярных хирургов и других специалистов, которые будут работать в новом сосудистом центре.

«Обучение и стажировка наших врачей в федеральном центре позволит укрепить им теоретические знания и овладеть современными методиками, применяемыми в практической кардиохирургии», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Новый сосудистый центр станет вторым в регионе (первый находится в больнице имени Н. Н. Бурденко). Его откроют на базе сосудистого отделения, уже функционирующего в больнице № 6. Для этого площади отделения расширят, приобретут высокотехнологичное медицинское оборудование (в том числе ангиограф для рентгенохирургической операционной).

В новом центре будут оказывать помощь больным с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения.