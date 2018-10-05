05.10.2018 | 17:24

Знакомое многим пензенцам с 80-х годов прошлого века кафе «Самоварник» на Тропе здоровья будет реконструировано. Его владелец, известный музыкант и продюсер Семен Гольцман собирается обновить место отдыха в соответствии с требованиями современности.

Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказал ресторатор Валерий Сафронов, сподвижник Семена Гольцмана.

«Обновленный «Самоварник» будет представлять из себя интересное архитектурное решение, мы называем его «русское шале». Оно предусматривает двускатную крышу с углом 30 градусов, панорамные окна, большое количества камня и дерева как во внутренней отделке, так и во внешнем убранстве.

В меню мы хотим сохранить русский стиль. И хотя в ресторанном бизнесе русская кухня сегодня не в тренде, мы хотим сочетать наши национальные блюда с европейской кулинарией», - рассказал Валерий Михайлович.

В прежние времена к «Самоварнику» можно было добраться лишь пешим путем. Сейчас имеется заезд с улицы Саратовской. Тем не менее владелец «Самоварника» предложил еще один вариант, в котором, по его мнению, заинтересован город.

«От Тропы здоровья ведет подъем на Западную Поляну. Место неблагоустроенное, находится в полудиком состоянии. Для оживления участка Гольцман предлагает сделать лестницу от Тропы здоровья до угла улиц Пацаева и Попова. Она будет оборудована амфитеатром, где смогут проводиться концертные и театральные выступления», - продолжает рассказа Валерий Сафронов.

Комплекс носит условное название «Звездная лестница». На нем предлагается увековечить имена выдающихся людей, о которых широкий круг россиян не знает как об уроженцах Сурского края. Это могут быть, к примеру, писатель Александр Радищев, изобретатели Павел Яблочков и Башир Рамеев, космонавт Александр Самокутяев, певец Сергей Пенкин, артист Антон Макарский, шахматист Андрей Терсинцев и многие другие.

Если кафе «Самоварник» - полностью коммерческий проект Семена Гольцмана, то Звездная лестница - идея, для воплощения которой в жизнь требуется консолидированный бюджет. Это могут быть средства городской казны, федеральный грант, пожертвования меценатов. По словам Валерия Сафронова, средства готовы вложить некоторые известные пензенские артисты, давно покинувшие родной город, но не забывающие о малой родине.

«Сейчас проект «Звездная лестница» находится в стадии обсуждения, есть лишь эскизные наброски. Если он будет воплощен в жизнь, то парк имени В. Г. Белинского получит новое развитие, а лестница станет объектом туристической привлекательности. Мы сможем гордиться своим городом и людьми, которые в нем родились», - завершил собеседник ИА «ПензаИнформ».