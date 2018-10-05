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Общество | В «Арбековской заставе» можно купить «квартиру для машины» за треть цены

05.10.2018|15:04
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Группа компаний «Территория жизни» объявила о старте новой акции. У покупателей трехкомнатных квартир в ЖК «Арбековская застава» есть возможность приобрести парковочное место в охраняемом крытом паркинге со скидкой 70%. Это позволит обеспечить безопасность автомобиля и забыть о проблеме его сохранности.

Цены на места в паркинге в ГК «Территория жизни» начинаются от 420 тысяч рублей. Если вычесть из этой суммы 70%, получится 126 тысяч. Для сравнения: у других застройщиков стоимость парковочного места на крытых стоянках достигает 1,5 млн рублей. Выгода приобретения очевидна.

В многоуровневом паркинге «Арбековской заставы» автомобиль будет находиться под круглосуточной охраной. На выбор новоселов предлагаются «квартиры для авто» площадью от 13 до 18 кв. м. На первом этаже паркинга разместятся автомойки и станции техобслуживания.

Количество парковочных мест, участвующих в акции «Купи квартиру семье и машине!», ограничено. Подробности можно узнать по телефону 8 (8412) 203-000 и на сайте 20300.ru.

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