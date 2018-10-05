05.10.2018 | 09:14

Весной 2019 года пензенские активисты планируют благоустроить могилы воинов, умерших в госпиталях.

Такое решение было принято после обследования Мироносицкого, Митрофановского и Ахунского кладбищ в Пензе. В трех некрополях находится около тысячи могил бойцов Красной Армии, умерших от ран в Великую Отечественную войну.

«В частности, в Мироносицком мемориальном комплексе, включающем в себя русское, польское и еврейское кладбища, а также воинские госпитальные захоронения, трудится всего шесть сотрудников, которые не в силах полноценно обслуживать такую большую территорию», - рассказали ИА «ПензаИнформ» представители регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Обследование мест захоронений проводится совместно с региональным отделением «Поискового движения России». Активисты выяснили, что в основном воинские захоронения в регионе находятся в удовлетворительном состоянии. Однако в некоторых муниципалитетах такие могилы были со временем утеряны.

Общественники поставили цель - сделать фотосъемку всех могил воинов, умерших от ран, выверить информацию и внести изменения в открытые электронные базы Минобороны России и другие архивные источники.