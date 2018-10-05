05.10.2018 | 09:37

По статистике Национальной ассоциации образования, учителя уделяют работе в среднем 53 часа в неделю, а часто и больше, в то время как для офисных служащих обычная норма - 40 часов.

Компания «МегаФон» представила краткий обзор полезных мобильных приложений и услуг для смартфонов, которые могут облегчить труд учителя.

Сервис Kahoot поможет провести интерактивные викторины и опросить одновременно всех учеников. На сайте создается опрос, ученики отвечают на него в классе с помощью смартфонов или компьютеров.

Сервис Quizizz похож на предыдущий, но в нем ученики не могут увидеть ответы друг друга, общую картину видит только учитель.

В сервисе Грамота.ру можно проверить правописание и значение слов, найти тексты диктантов, все правила, отрывки из литературных произведений.

На сайте «Открытый урок» есть готовые схемы занятий по всем предметам, разделы «Коррекционная педагогика», «Логопедия», «Внеклассная работа» и даже видеоуроки.

Фоторедактор Canva поможет подобрать иллюстрации к уроку. Здесь имеются шаблоны презентаций и конспектов, можно обработать фотографию и добавить текст.

Обрабатывать фото можно и с помощью приложения VSCO. А для нарезки видео или добавления аудиодорожек есть InShot и iMovie.

Файловые хранилища «облако» Mail.ru, «Яндекс.Диск», Dropbox и iCloud позволят работать с одними и теми же файлами дома и в школе.

Мессенджеры - сейчас самый популярный способ общаться с учениками и их родителями. На тарифной линейке «Включайся!» «МегаФона» безлимитный трафик предоставляется для таких ресурсов, как WhatsApp, Viber, FacebookMessenger, Snapchat, eMotion и ТамТам. Без дополнительной платы можно обмениваться не только сообщениями, но и фотографиями, видео и файлами.

Личный кабинет «МегаФона» также поможет сэкономить время: тут можно самостоятельно менять тарифы, подключать и отключать услуги, следить за расходованием средств, получать детализацию и делать многое другое. Дозваниваться до контакт-центра или идти в салон оператора уже не нужно, а освободившееся время можно уделить более интересным делам.

«МегаФон» поздравляет педагогов с Днем учителя и желает, чтобы их труд был более легким.