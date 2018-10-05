05.10.2018 | 14:31

Спутник в рамках визита в Пензенскую область с целью обмена опытом посетила делегация представителей десятка поволжских филиалов Федеральной кадастровой палаты.

Посещение вечернего микрорайона началось со знакомства с жилым комплексом «Лазурный», который в августе 2017 года оценил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Гости выделили главные преимущества жилого комплекса: расположение вблизи набережной, закрытость территории, видеонаблюдение, а также улучшенное обустройство двора.

«Нам приятно здесь находиться, нас это вдохновляет. Мы рады, что сможем об этом опыте рассказать в своих регионах», - поделился впечатлениями директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Республике Марий Эл Сергей Якимов.

«Спутник в отличие от других подобных строительных проектов обладает хорошим запасом мощности, это район, по-настоящему подходящий для жизни», - добавил директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Самарской области Андрей Жуков.

Во время экскурсии представители Росреестра обратили внимание на лазерные проекции на одном из зданий, а также на подсветку набережной. Рассмотреть освещение Города Спутника лучше гости смогли с самого высокого в Пензенской области колеса обозрения.

Экскурсия завершилась у светомузыкального фонтана, где руководители филиалов Федеральной кадастровой палаты сделали несколько фотоснимков на память.

Чтобы лично оценить Город Спутник и насладиться его дневными и вечерними видами, нужно переехать туда жить. Выбрать квартиру можно в офисах продаж или на сайте termodom-pnz.ru.

termodom-pnz.ru