05.10.2018 | 16:03

Для специалистов ветслужбы провели обучающий семинар, на котором рассказали о современных подходах к диагностике, лечению и профилактике болезней телят, коров и быков.

«Особо опасны сибирская язва, нодулярный дерматит, ящур, туберкулез. У нас таких болезней в области нет», - сообщил начальник Управления ветеринарии Пензенской области Михаил Максимов.

Но это не повод для того, чтобы ветеринары расслаблялись. За поголовьем нужен глаз да глаз.

Главного ветеринарного врача Башмаковской районной станции по борьбе с болезнями животных Вячеслава Беккера больше 40 лет называют Айболитом. Он старается не пропускать подобные семинары, ведь на них специалисты узнают об эффективных фармацевтических новинках. А уже на своей малой родине доводит до владельцев хозяйств всю информацию.

«Народ встречает нас благодушно. Болезнь не разбирает, частное это или организованное хозяйство, ей без разницы - скотина она и есть скотина, болеют все. Поэтому в основном народ понимающий, животных предоставляет для вакцинаций, исследований без проблем», - рассказал Вячеслав Беккер.

Некоторые из недугов домашних животных могут быть заразны для человека. Не допустить распространения заболеваний среди людей - одна из задач ветеринаров.