05.10.2018 | 15:33

Покой руководителю вокального ансамбля «Квинти» Виктории Соколовой только снится. Теперь во время каждой репетиции на сцене Дворца культуры железнодорожников она должна обеспечить дежурство пожарной машины рядом с учреждением.

Неординарное распоряжение дал Максим Багриновцев - начальник дирекции социальной службы Куйбышевской железной дороги, в ведении которой находится здание.

«Где мы можем взять пожарную машину, чтобы здесь с нами постоянно дежурили? Я так думаю, что это вообще на каких-то крупных мероприятиях происходит, а здесь - я вообще не понимаю, что от нас требуют», - пожаловалась Виктория Соколова.

Началось все две недели назад, когда с неожиданным визитом дворец культуры посетил гость из Самары - сотрудник Куйбышевской железной дороги - и опечатал зрительный зал.

Поводом для этого стало решение суда Железнодорожного района Пензы. Тот обязал «РЖД» исправить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Однако о приостановке работы зала в документе ничего сказано не было.

«Небольшие какие-то замечания, которые, в принципе, устранить можно за день-два. Самара, вместо того чтобы дать распоряжение об устранении эти замечаний, просто приехала и закрыла зал», - рассказал руководитель детской студии «Муравейник» Владимир Морозов.

После этого руководство дворца культуры направило письма с просьбой снять ограничения. Их мольбы услышали, зал открыли. Но с оговоркой: пожарный расчет должен постоянно быть рядом. Осуществить это на практике крайне сложно

«Основными задачами федеральной противопожарной службы являются организация осуществления профилактики пожаров, спасение людей и имущества в случае пожаров, оказание первой помощи. Договорные отношения федеральная противопожарная служба не осуществляет», - сообщил зам. начальника УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Пензенской области Александр Ближин.

Можно, конечно, обратиться в пожарно-спасательный центр, который за определенную плату обеспечит дежурство спецмашины. Но стоить оно будет 3 500 рублей за час.

Руководители творческих коллективов позволить себе такое не могут. Надеются, что здравый смысл все-таки восторжествует и им позволят творить в спокойной обстановке.