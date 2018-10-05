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Общество | ДК им. Ф. Дзержинского обязан обеспечить дежурство пожарных

05.10.2018|15:33
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Покой руководителю вокального ансамбля «Квинти» Виктории Соколовой только снится. Теперь во время каждой репетиции на сцене Дворца культуры железнодорожников она должна обеспечить дежурство пожарной машины рядом с учреждением.

Неординарное распоряжение дал Максим Багриновцев - начальник дирекции социальной службы Куйбышевской железной дороги, в ведении которой находится здание.

«Где мы можем взять пожарную машину, чтобы здесь с нами постоянно дежурили? Я так думаю, что это вообще на каких-то крупных мероприятиях происходит, а здесь - я вообще не понимаю, что от нас требуют», - пожаловалась Виктория Соколова.

Началось все две недели назад, когда с неожиданным визитом дворец культуры посетил гость из Самары - сотрудник Куйбышевской железной дороги - и опечатал зрительный зал.

Поводом для этого стало решение суда Железнодорожного района Пензы. Тот обязал «РЖД» исправить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Однако о приостановке работы зала в документе ничего сказано не было.

«Небольшие какие-то замечания, которые, в принципе, устранить можно за день-два. Самара, вместо того чтобы дать распоряжение об устранении эти замечаний, просто приехала и закрыла зал», - рассказал руководитель детской студии «Муравейник» Владимир Морозов.

После этого руководство дворца культуры направило письма с просьбой снять ограничения. Их мольбы услышали, зал открыли. Но с оговоркой: пожарный расчет должен постоянно быть рядом. Осуществить это на практике крайне сложно

«Основными задачами федеральной противопожарной службы являются организация осуществления профилактики пожаров, спасение людей и имущества в случае пожаров, оказание первой помощи. Договорные отношения федеральная противопожарная служба не осуществляет», - сообщил зам. начальника УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Пензенской области Александр Ближин.

Можно, конечно, обратиться в пожарно-спасательный центр, который за определенную плату обеспечит дежурство спецмашины. Но стоить оно будет 3 500 рублей за час.

Руководители творческих коллективов позволить себе такое не могут. Надеются, что здравый смысл все-таки восторжествует и им позволят творить в спокойной обстановке.

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Гость|05.10.2018 19:01|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Там есть чудо-комната,где бородачи в платьях огонь разводят.Вот пусть они и попросят Заслуженного выделить пожарку.Нет пожарки,нет зажжённых свечек.Пока их из ДК не выгоним,там будет такая комедия.Левый фронт в одиночку не отобьёт это учреждение.А родители ждуна включили.Вас,как лохов обувают,а вы молчите.

Гость|05.10.2018 19:02|

penzainform.ru писал(a):

. Теперь во время каждой репетиции на сцене Дворца культуры железнодорожников она должна обеспечить дежурство пожарной машины рядом с учреждением.
Что за бред???А почему тогда с каждой церковью или собором в ,котором есть открытый источник огня и нет внутренних гидрантов постоянно не присутствует пожарная машина и ни кто их не закрывает!???Это просто рейдерский наезд РПЦ,с целью выжить детей из ДК.

Гость|05.10.2018 19:21|

Налицо двойные стандарты. Дворец культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского надо сохранить именно как светское культурное учреждение.

Гость|05.10.2018 19:28|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

Гость|05.10.2018 19:30|

Дзержинский переворачивается в гробу от рейдеров. Не доработал Феликс Эдмундович,не доработал...

Гость|05.10.2018 19:33|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

Гость|05.10.2018 19:33|

Новый храмик на Советской площади дал трещины и по логике нельзя туда допускать людей и должен дежурить МЧС.

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