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Общество | Жители дома № 3 на улице Тепличной могут остаться без воды

04.10.2018|14:41
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Жильцы дома № 3 на улице Тепличной намеревались проложить новый водопровод от уже существующих сетей. Для этого ими были получены необходимые документы - технические условия.

В них было четко оговорено, что копать траншею разрешено только вручную, а не экскаватором, и делать это можно только в присутствии специалистов - представителей горводоканала.

«Жители на это дело не посмотрели, провели варварским способом ремонтные работы по прокладке сети, порвали водопровод (110 мм, полиэтилен). В результате микрорайон Юго-Западный - от шести до девяти домов - оказался без водоснабжения», - сообщил заместитель технического директора ООО «Горводоканал» Николай Грунтов.

Мимо трубы вылились десятки кубометров воды. Аварийную ситуацию пришлось устранять работникам горводоканала. Затраты придется компенсировать жильцам дома - это 190 тысяч 522 рубля.

Выяснилось, что инициатива вырыть канаву не лопатами, а тяжелой техникой принадлежит одному из жильцов двухэтажки, бывшему сотруднику горводоканала.

«Мы копали согласно проекту. По проекту, трубы лежат параллельно дороге, а здесь оказалось, что они лежат поперек дороги. На проекте не существует этих труб», - пояснил житель дома № 3 на ул. Тепличной Анатолий Воеводин.

«Они загнули эти трубы, обходя здесь участок три года тому назад. Когда трубу немножко порвали, он экскаватор пригнал, вручную ничего не очищал. Экскаватор стал тянуть землю и чуть 150-ку не порвал», - отметила старшая по дому № 3 на ул. Тепличной Татьяна Воеводина.

Теперь жильцы 11-квартирного дома пользуются водопроводом комбината «Тепличный». Но люди опасаются, что к зиме их могут отключить от этого источника.

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