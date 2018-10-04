04.10.2018 | 10:17

В среду, 3 октября, пензенские студенты-медики оказали посильную помощь жителям отдаленных сел Обвал и Каменка Тамалинского района. Волонтеры - участники акции всероссийской добровольческой акции «#ДоброВСело».

Молодые люди убрались на территории местного фельдшерско-акушерского пункта (сгребли листву, поправили забор, покрасили окна и завалинку), а также провели подворный обход населения.

Сельчанам раздали листовки по пропаганде здорового образа жизни, кому-то измерили давление, кому-то - рост и массу тела. Больше всех повезло Зое Федоровне - ей студенты помогли на огороде.

«Следующий выезд волонтеры-медики совершат уже в пятницу, 5 октября. Они отправятся в село Березовка Тамалинского района. Всего добровольцы посетят 12 сел в 4 районах области», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.