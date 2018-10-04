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Общество | Волонтеры-медики помогли жителям Тамалинского района по хозяйству

04.10.2018|10:17
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В среду, 3 октября, пензенские студенты-медики оказали посильную помощь жителям отдаленных сел Обвал и Каменка Тамалинского района. Волонтеры - участники акции всероссийской добровольческой акции «#ДоброВСело».

Молодые люди убрались на территории местного фельдшерско-акушерского пункта (сгребли листву, поправили забор, покрасили окна и завалинку), а также провели подворный обход населения.

Сельчанам раздали листовки по пропаганде здорового образа жизни, кому-то измерили давление, кому-то - рост и массу тела. Больше всех повезло Зое Федоровне - ей студенты помогли на огороде.

«Следующий выезд волонтеры-медики совершат уже в пятницу, 5 октября. Они отправятся в село Березовка Тамалинского района. Всего добровольцы посетят 12 сел в 4 районах области», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — Фото health.pnzreg.ru
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Гость|04.10.2018 10:45|

penzainform.ru писал(a):

кому-то измерили давление, кому-то - рост и массу тела. Больше всех повезло Зое Федоровне - ей студенты помогли на огороде.

Новость вводящая в ступор. Им, что, делать нечего?

Гость|04.10.2018 10:47|

penzainform.ru писал(a):

Следующий выезд волонтеры-медики совершат уже в пятницу, 5 октября. Они отправятся в село Березовка Тамалинского района.

Мне вот надо бы тоже двор в порядок привести, нельзя ли выписать бригаду волонтеров недели на две, проживание и питание бесплатно. Но работой загрузить обещаю.

Гость|04.10.2018 10:48|

Действительно. Им врачами нужно в будущем быть, а они в тимуровцев играют. Лучше бы в библиотеку лишний раз сходили и какую нибудь медицинскую книгу почитали. Ребята вы уже вышли из детского возраста.

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