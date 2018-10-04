04.10.2018 | 17:21

Пензу посетил потомок главы Русской православной церкви периода революции Александр Черменский. Известный востоковед и церковный историк встретился с сотрудниками краеведческого музея и рассказал о своем выдающемся предке, которого сто лет назад расстреляли большевики.

«Я являюсь правнучатым племянником священномученика Владимира. Это предстоятель Русской православной церкви синодального периода, годы жизни - 1848-1918-й, его корни - пограничье Тамбовской и Пензенской губерний», - рассказал церковный историк Александр Черменский (г. Москва).

Александр Черменский ездит по епархиям России с лекциями на тему «Война, революция, церковь». Главным героем его просветительских вояжей выступает владыка Владимир Богоявленский, которого Русская православная церковь причислила к лику святых.

«Он был митрополитом в Москве, в Петрограде (как раз когда его переименовали), в Киеве, а до этого он был в Самаре, где в это время подвизался Владимир Ульянов-Ленин. В Тифлисе он был главой грузинской церкви, и в то время у него учился Сосо Джугашвили, который, как вы знаете, потом получил имя Иосифа Сталина», - добавил церковный историк.

О том, как на русском поле исторических экспериментов переплетаются пути палачей и жертв, Александр Черменский рассказал на своей лекции.