Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|20:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  76.05  |  $  66.21

Общество | В Пензе выступил с лекцией церковный историк Александр Черменский

04.10.2018|17:21
Печать

Пензу посетил потомок главы Русской православной церкви периода революции Александр Черменский. Известный востоковед и церковный историк встретился с сотрудниками краеведческого музея и рассказал о своем выдающемся предке, которого сто лет назад расстреляли большевики.

«Я являюсь правнучатым племянником священномученика Владимира. Это предстоятель Русской православной церкви синодального периода, годы жизни - 1848-1918-й, его корни - пограничье Тамбовской и Пензенской губерний», - рассказал церковный историк Александр Черменский (г. Москва).

Александр Черменский ездит по епархиям России с лекциями на тему «Война, революция, церковь». Главным героем его просветительских вояжей выступает владыка Владимир Богоявленский, которого Русская православная церковь причислила к лику святых.

«Он был митрополитом в Москве, в Петрограде (как раз когда его переименовали), в Киеве, а до этого он был в Самаре, где в это время подвизался Владимир Ульянов-Ленин. В Тифлисе он был главой грузинской церкви, и в то время у него учился Сосо Джугашвили, который, как вы знаете, потом получил имя Иосифа Сталина», - добавил церковный историк.

О том, как на русском поле исторических экспериментов переплетаются пути палачей и жертв, Александр Черменский рассказал на своей лекции.

0
0
0
0
 
Гость|04.10.2018 19:18|

согласен

Гость|04.10.2018 19:21|

А это как?

Гость|04.10.2018 19:27|

Гость писал(a):

А это как?
прАтивый такой

Гость|04.10.2018 19:28|

А че это он подвизался в Пензе? Кого напоминает этот голосок и манера разговора?

Гость|04.10.2018 19:50|

penzainform.ru писал(a):

О том, как на русском поле исторических экспериментов переплетаются пути палачей и жертв, Александр Черменский рассказал на своей лекции.

Надеюсь про инквизицию он особо расширенно рассказал.

Гость|04.10.2018 20:00|

Гость писал(a):

А это как?
Представьте себе поп-концерт, например...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 