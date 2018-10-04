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Общество | В Пензе больница № 6 дополнительно получит 100 млн рублей на ремонт

04.10.2018|12:10
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В 2019 году на укрепление материально-технической базы клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина дополнительно выделят 100 миллионов рублей.

Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил на торжественном заседании, посвященном 40-летию учреждения здравоохранения, в четверг, 4 октября.

Глава региона пояснил, что деньги понадобятся на ремонт, в котором нуждаются многие отделения.

«Официальной датой открытия клинической больницы считается декабрь 1978 года. Крупнейшее в области учреждение здравоохранения было рассчитано на 1 200 коек.

26 февраля 1982 года Пензенской центральной городской больнице № 6 было присвоено имя выдающегося русского терапевта Григория Антоновича Захарьина», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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