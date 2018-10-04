04.10.2018 | 10:14

В Пензенской области продолжается капитальный ремонт общеобразовательных организаций. В 2018 году на эти цели из регионального бюджета выделили субсидии на сумму 161 млн рублей.

Как сообщили в областном минстрое, первоначально аукционы состоялись во всех 30 муниципальных образованиях. Было заключено 32 контракта (в Малосердобинском и Нижнеломовском по два).

Ремонт по 31 из них (в Пензе и Заречном, а также Городищенском, Иссинском, Каменском, Кузнецком, Лунинском, Лопатинском, Никольском, Нижнеломовском, Спасском, Сосновоборском, Белинском, Тамалинском, Земетчинском, Пачелмском, Бессоновском, Наровчатском, Неверкинском, Малосердобинском, Шемышейском, Камешкирском, Вадинском, Башмаковском, Бековском, Сердобском, Мокшанском и Пензенском районах) завершен. Продолжаются работы в Кузнецке.

Кроме того, благодаря сложившейся во время аукционов экономии в июне был проведен дополнительный отбор получателей субсидий. В результате средства получили 12 муниципальных образований: Башмаковский, Кузнецкий, Спасский, Сердобский, Нижнеломовский, Мокшанский, Пензенский, Наровчатский, Камешкирский, Тамалинский и Каменский, а также Кузнецк.

В Башмаковском и Мокшанском районах работы уже закончены, в остальных пока идут.

В сентябре состоялся второй дополнительный отбор. Субсидии распределили между пятью муниципальными образованиями: Пензенским, Колышлейским, Сосновоборским, Лунинским и Нижнеломовским районами.

«Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области осуществляет постоянный контроль за выполнением строительно-монтажных работ. Кураторы минстроя еженедельно выезжают на объекты. Проверяют соответствие используемых материалов проектно-сметной документации, качество выполняемых работ, соблюдение сроков», - подчеркнули в ведомстве.