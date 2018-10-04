04.10.2018 | 10:32

С 1 октября 2018 года владельцам карт банка «Агророс» стали доступны банкоматы Бинбанка на льготных условиях. Это стало возможным благодаря объединению банка «Открытие» с Бинбанком.

С учетом этого нововведения количество банкоматов, доступных на льготных условиях держателям карт банка, составило более 6 000 по всей России. Ознакомиться с адресами партнерской сети банкоматов можно на сайте партнера банка «Агророс» - ФК «Банк Открытие». На сайте банка «Агророс» можно ознакомиться с тарифами для физических лиц и корпоративных клиентов на снятие наличных в партнерской сети.

Держателям карт банка «Агророс» доступны программы лояльности, включающие в себя денежное вознаграждение за безналичную оплату товаров и услуг с использованием карт (Cash Back) и начисление дохода на остаток средств на карточном счете.

Подробнее ознакомиться с услугами банка «Агророс» можно по телефону горячей линии 8-800-222-44-19 (звонок по России бесплатный).