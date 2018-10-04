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Общество | Главой регионального следственного управления назначен Дмитрий Матушкин

04.10.2018|11:38
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Руководителем Следственного управления СК России по Пензенской области назначен полковник юстиции Дмитрий Матушкин. Он перейдет на эту должность с поста заместителя руководителя СУ СКР по Удмуртской Республике.

Соответствующий указ № 561 от 2 октября 2018 года был подписан Президентом РФ, однако на портале правовой информации и на сайте Kremlin.ru он не опубликован, так как предназначен для служебного пользования.

В региональном следственном управлении не подтвердили и не опровергли данную информацию. Как сообщили в ведомстве, в настоящий момент обязанности руководителя ведомства продолжает исполнять Владимир Фомин, назначенный на эту должность после ухода Олега Трошина.

Дмитрий Михайлович Матушкин родился в 1971 году в Удмуртской Республике.

Начал службу в органах прокуратуры с 1992 года. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Ижевска, старшим следователем и следователем по особо важным делам прокуратуры Удмуртской Республики, заместителем прокуроров Октябрьского района и города Ижевска, начальником отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Удмуртской Республики, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания следственного управления прокуратуры Удмуртской Республики.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», медалями «За безупречную службу» I, II и III степени, «За заслуги», «Ветеран следственных органов».

Заслуженный юрист Удмуртской Республики.

Источник — фото udm.sledcom.ru
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Гость|04.10.2018 12:20|

а каменских следаков погонят ?

Гость|04.10.2018 12:24|

надо бы!

Имя: Гость
Комментарий:

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