30-летнего жителя Шемышейки наказали за управление скутером в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.
25 августа мужчина сел за руль двухколесного транспорта пьяным, поехал по второстепенной дороге и не уступил двигавшемуся навстречу автомобилю, из-за чего случилось ДТП.
Как оказалось, в день происшествия в крови виновника аварии было 2,7 промилле алкоголя.
В итоге сельчанину назначили наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.
«Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу», - сообщили в Шемышейском районном суде.
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