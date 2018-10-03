03.10.2018 | 17:37

30-летнего жителя Шемышейки наказали за управление скутером в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

25 августа мужчина сел за руль двухколесного транспорта пьяным, поехал по второстепенной дороге и не уступил двигавшемуся навстречу автомобилю, из-за чего случилось ДТП.

Как оказалось, в день происшествия в крови виновника аварии было 2,7 промилле алкоголя.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

«Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу», - сообщили в Шемышейском районном суде.