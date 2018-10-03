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Общество | В Тамале устаревшие уличные фонари заменяют на светодиодные

03.10.2018|14:53
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Бригада монтажников из трех человек, заключившая договор с администрацией рабочего поселка Тамала, ведет замену устаревших моделей уличных светильников на новые.

Рабочие установили 150 светодиодных фонарей, имеющих металлический корпус и лампы горения с гарантией работы более двух лет.

«Профессионалам своего дела не составило особого труда устанавливать один фонарь за 10-20 минут. Всего они потратили на выполнение работ четыре дня. Мужчины трудились в Тамале не первый раз и уже знали особенности местности, это помогало им легко ориентироваться на наших улицах, быстро и качественно выполнять свое дело», - пишет газета Тамалинского района «Организатор».

Издание также сообщает, что работы по улучшению уличного освещения райцентра будут продолжаться. Снятые фонари могут послужить в других местах.

Так, к примеру, решили поступить в Заречном: 36 светильников, замененных на улице Мира на новые, установят на других улицах города для дополнительного освещения.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|03.10.2018 15:24|

penzainform.ru писал(a):

и лампы горения с гарантией работы более двух лет.
То есть 17000 часов

А вот "старые" лампы ДНАТ 250 имеют срок службы 16000 часов.

А ДРЛ - 12000 часов.

Имя: Гость
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