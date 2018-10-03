03.10.2018 | 14:53

Бригада монтажников из трех человек, заключившая договор с администрацией рабочего поселка Тамала, ведет замену устаревших моделей уличных светильников на новые.

Рабочие установили 150 светодиодных фонарей, имеющих металлический корпус и лампы горения с гарантией работы более двух лет.

«Профессионалам своего дела не составило особого труда устанавливать один фонарь за 10-20 минут. Всего они потратили на выполнение работ четыре дня. Мужчины трудились в Тамале не первый раз и уже знали особенности местности, это помогало им легко ориентироваться на наших улицах, быстро и качественно выполнять свое дело», - пишет газета Тамалинского района «Организатор».

Издание также сообщает, что работы по улучшению уличного освещения райцентра будут продолжаться. Снятые фонари могут послужить в других местах.

Так, к примеру, решили поступить в Заречном: 36 светильников, замененных на улице Мира на новые, установят на других улицах города для дополнительного освещения.