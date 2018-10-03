03.10.2018 | 15:01

Из-за справки о «своей» смерти Владимир Михайлович Авдеев лишился единственного источника дохода - пенсии. Когда в январе 2018-го мужчина не получил ежемесячное пособие, выяснилось, что он значится в списке умерших. Скончался, судя по официальным бумагам, в Бурятии, в городе Улан-Удэ, где никогда не был.

«Написано, что я умер 23 октября 2016 года от болезни сердца», - процитировал пенсионер.

В ходе длительных разбирательств выяснилось, что в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы доставили тело мужчины без документов, которое несколько месяцев пролежало в морге.

«Майор полиции города Улан-Удэ Синько вынес постановление об установлении личности и в резолютивной части указал установить личность Авдеева и указал только год. В связи с этим на основании данного постановления в бюро судебно-медицинской экспертизы в целях захоронения трупа указали первичные данные, которые им попались, - 14 августа 1951 года рождения, хотя они не имели права выносить соответствующее свидетельство о смерти», - сообщил старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Михаил Апаров.

«Это лицо, с которым совпадают мои фамилия, имя и отчество и все последующее, за исключением только года рождения (он, оказывается, 1952 года рождения). И он является уроженцем Москвы, дважды ранее судимым, как впоследствии выяснилось. А я несудимый», - добавил Владимир Авдеев.

Если человек привлекался к уголовной ответственности, то определить его по отпечаткам пальцев не составит труда, полагает пензенец. Он задался вопросом, проводилась ли судебными медиками дактилоскопическая экспертиза умершего. Отправляться в далекую Бурятию для выяснения всех обстоятельств Владимиру Михайловичу, оставшемуся без денег, было просто не по карману.

Возвращали пензенского пенсионера к юридической жизни в зале суда. Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи между Ленинским районным судом Пензы и Советским районным судом города Улан-Удэ. Свидетельство о смерти гражданина Авдеева было признано недействительным. Решение вступило в законную силу сразу после его оглашения.

Восстановили Владимира Михайловича в пенсионных правах в конце августа, однако задолженность почти за девять месяцев выплатили относительно недавно - проверяли бумаги «воскресшего» мужчины. Никаких извинений в его адрес не воспоследовало.