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Общество | Пензенец при жизни получил справку о своей смерти

03.10.2018|15:01
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Из-за справки о «своей» смерти Владимир Михайлович Авдеев лишился единственного источника дохода - пенсии. Когда в январе 2018-го мужчина не получил ежемесячное пособие, выяснилось, что он значится в списке умерших. Скончался, судя по официальным бумагам, в Бурятии, в городе Улан-Удэ, где никогда не был.

«Написано, что я умер 23 октября 2016 года от болезни сердца», - процитировал пенсионер.

В ходе длительных разбирательств выяснилось, что в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы доставили тело мужчины без документов, которое несколько месяцев пролежало в морге.

«Майор полиции города Улан-Удэ Синько вынес постановление об установлении личности и в резолютивной части указал установить личность Авдеева и указал только год. В связи с этим на основании данного постановления в бюро судебно-медицинской экспертизы в целях захоронения трупа указали первичные данные, которые им попались, - 14 августа 1951 года рождения, хотя они не имели права выносить соответствующее свидетельство о смерти», - сообщил старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Михаил Апаров.

«Это лицо, с которым совпадают мои фамилия, имя и отчество и все последующее, за исключением только года рождения (он, оказывается, 1952 года рождения). И он является уроженцем Москвы, дважды ранее судимым, как впоследствии выяснилось. А я несудимый», - добавил Владимир Авдеев.

Если человек привлекался к уголовной ответственности, то определить его по отпечаткам пальцев не составит труда, полагает пензенец. Он задался вопросом, проводилась ли судебными медиками дактилоскопическая экспертиза умершего. Отправляться в далекую Бурятию для выяснения всех обстоятельств Владимиру Михайловичу, оставшемуся без денег, было просто не по карману.

Возвращали пензенского пенсионера к юридической жизни в зале суда. Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи между Ленинским районным судом Пензы и Советским районным судом города Улан-Удэ. Свидетельство о смерти гражданина Авдеева было признано недействительным. Решение вступило в законную силу сразу после его оглашения.

Восстановили Владимира Михайловича в пенсионных правах в конце августа, однако задолженность почти за девять месяцев выплатили относительно недавно - проверяли бумаги «воскресшего» мужчины. Никаких извинений в его адрес не воспоследовало.

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Гость|03.10.2018 20:15|

Какое то новое слово? Воспоследовало

Гость|03.10.2018 20:22|

Надо просить ДВА часа

Гость|03.10.2018 20:22|

Гость писал(a):

Какое то новое слово? Воспоследовало
Быдложурналисты и не такое придумают

Гость|03.10.2018 20:22|

Пенсионный фонд и фсин - срочно взять на изготовку, всех в лагеря и всем срочно такую справку состряпать.И пенсии целы и народ при деле (сидит-с)

Гость|03.10.2018 20:58|

А у меня папу похоронили в налоговой,и самое интересное уже 2 года подряд повторяется...

Гость|03.10.2018 21:15|

ВРЕМЯ НАДО П Е Р Е В О Д И Т Ь на ЧАС ВПЕРЁД ,,,,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
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