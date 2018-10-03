03.10.2018 | 15:44

В областном центре начались работы по озеленению городских территорий. Их проводит МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

В среду, 3 октября, сотрудники предприятия занимались высадкой молодых деревьев в Пионерском сквере, «Могилевском дворике» и вдоль проспекта Строителей.

«Во всех четырех районах города планируется высадить 2 500 саженцев липы, березы, рябины и клена», - приводит пресс-служба мэрии слова директора предприятия Вячеслава Голохвастова.

Новые саженцы появляются и в других населенных пунктах Пензенской области. В регионе проходит акция «Живи, лес!». Добровольцы очищают леса от мусора, благоустраивают территории памятников природы и пришкольных участков, высаживают деревья.