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Общество | Осенью в Пензе высадят 2 500 саженцев липы, березы, клена и рябины

03.10.2018|15:44
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В областном центре начались работы по озеленению городских территорий. Их проводит МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

В среду, 3 октября, сотрудники предприятия занимались высадкой молодых деревьев в Пионерском сквере, «Могилевском дворике» и вдоль проспекта Строителей.

«Во всех четырех районах города планируется высадить 2 500 саженцев липы, березы, рябины и клена», - приводит пресс-служба мэрии слова директора предприятия Вячеслава Голохвастова.

Новые саженцы появляются и в других населенных пунктах Пензенской области. В регионе проходит акция «Живи, лес!». Добровольцы очищают леса от мусора, благоустраивают территории памятников природы и пришкольных участков, высаживают деревья.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|03.10.2018 16:08|

А попы не внесли вклад за спиленные деревья? Или это не приносит доход?

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