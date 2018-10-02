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Общество | Жители дома № 9 на Старо-Черкасской опасаются обрушения здания

02.10.2018|18:18
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Сбор документов для постановки в очередь на получение жилья как малообеспеченной для Оксаны Литтау превратился в настоящее испытание. Только после визита в МУП № 21 жительница дома № 9 на улице Старо-Черкасской узнала, что организация с недавнего времени не обслуживает двухэтажку. По словам женщины, никаких объявлений об этом не было.

«Хотела взять выписки из домовой книги, копию лицевого счета и справку о состоянии семьи. Мне ее не выдали, сказали, что мы относимся уже к МУП № 7. Когда нас об этом уведомили - не знаем», - рассказала Оксана Литтау.

Однако документы в прежней организации остались, и под личную роспись женщине вручили поквартирную карточку, хотя должны были передать ее тем, кто теперь отвечает за дом. В ЖЭМУП № 7 не отрицают, что двухэтажка на Старо-Черкасской теперь в их ведении.

Официальная бумага об этом есть. Дом по улице Старо-Черкасской № 9 перешел в ЖЭМУП № 7 согласно постановлению администрации Пензы от 19 сентября 2018 года.

В 2014 году по заключению межведомственной комиссии строение признано аварийным, непригодным для постоянного проживания, подлежащим сносу. В акте обследования дата ввода в эксплуатацию дома исправлена с 1917-го на 1900 год.

«Мы стоим в тамбуре, который ведет к первому этажу, и когда-нибудь наступит время - не дай бог, врагу не пожелаешь, - нам накроет первый этаж», - спрогнозировала жительница дома № 9 Валентина Бахметьева.

«В течение 33 лет, которые я здесь прожила, ни разу капитального ремонта не было - это раз. Во вторых, крыша у нас течет. Мусор у нас не вывозится, дорожки зимой не делали», - пожаловалась Оксана Литтау.

В ранее действовавшую программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья люди из этого дома не попали. Их соседям повезло больше - они уже получили новые квартиры.

«Мы надеемся, все-таки когда-то это будет, но 25-й год нас просто убивает», - добавила Валентина Бахметьева.

2025 год - ориентировочный срок сноса дома, который появился в эпоху царской России, пережил революцию, а сейчас держится из последних сил.

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Гость|02.10.2018 18:53|

Шикарный особняк,подшаманить немного и лет 50 простоит легко.

Гость|02.10.2018 19:04|

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ...

Гость|02.10.2018 19:08|

Дому 118 лет! Деревянный и стоит! А в Заре через 3 года трещины пошли!

Гость|02.10.2018 19:20|

Черкассы,это же элитный район,рядом река,пляж,дом загляденье. Чего людям нехватает,жиру бесятся.

Имя: Гость
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