02.10.2018 | 11:31

В субботу, 6 октября, в Заречном пройдет акция «Гриппу нет». Сделать прививку бесплатно приглашают всех взрослых жителей закрытого города.

«Вакцинация будет проводиться с 8 до 12 часов. В это время будут работать два кабинета: 410 - смотровой и 409 - прививочный. Осмотр перед прививкой проведет врач I квалификационной категории Галина Данилова», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на сотрудников МСЧ-59.

Для вакцинации будет использован препарат отечественного производства «Совигрипп». В нем содержатся актуальные для этого сезона штаммы гриппа А и В.

Если акция «Гриппу нет» окажется популярной, ее продолжат и в следующие выходные.