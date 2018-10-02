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Общество | В канун Дня учителя в городской думе поздравили педагогов

02.10.2018|19:28
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В городской думе в преддверии Международного дня учителя чествовали педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, школьных преподавателей.

«Вы - это люди, которые любят свою профессию, любят детей, делают все, чтобы ежегодно повышать свой профессиональный уровень, и это говорит о том, что ваш высокоинтеллектуальный потенциал сегодня способен создать инновационную образовательную среду», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

За многолетний, добросовестный труд грамоты, дипломы и букеты цветов от городских властей получили 28 человек. Среди награжденных только один мужчина - Андрей Гаврилин, учитель гимназии № 13.

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Гость|02.10.2018 19:43|

Грамоты прибивать дома на видном месте гвоздиком 200 мм.?

Имя: Гость
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