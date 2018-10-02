02.10.2018 | 19:28

В городской думе в преддверии Международного дня учителя чествовали педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, школьных преподавателей.

«Вы - это люди, которые любят свою профессию, любят детей, делают все, чтобы ежегодно повышать свой профессиональный уровень, и это говорит о том, что ваш высокоинтеллектуальный потенциал сегодня способен создать инновационную образовательную среду», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

За многолетний, добросовестный труд грамоты, дипломы и букеты цветов от городских властей получили 28 человек. Среди награжденных только один мужчина - Андрей Гаврилин, учитель гимназии № 13.