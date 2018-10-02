02.10.2018 | 11:04

55-летний житель Ставропольского края, отбывавший наказание в пензенской колонии строгого режима и освобождающийся во вторник, 2 октября 2018 года, будет находиться под административным надзором еще 10 лет. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Пензы.

С соответствующим иском к служителям Фемиды обратился начальник исправительного учреждения, где мужчина отбывал наказание.

Уроженец Ставропольского края работал инструктором по плаванию в Карачаево-Черкессии и был осужден в 2014 году верховным судом республики. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, используя его беспомощное состояние.

Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима, лишив права заниматься тренерской деятельностью с несовершеннолетними сроком на 10 лет и ограничив свободу на 1 год. Наказание педофил отбывал в Пензе.

Железнодорожный районный суд принял во внимание особую тяжесть совершенного преступления и установил административный надзор на 10 лет со дня отбытия наказания в виде ограничения свободы.

В частности, гражданину запрещено находиться в детских учреждениях - школах, детсадах, интернатах. Также он обязан раз в месяц отмечаться в полиции, не выходить из жилища с 23:00 до 6:00. Кроме того, он должен проживать в Карачаево-Черкесии и не покидать ее пределы.

Осужденный подал апелляцию на решение суда. Он указал, что имеет в Сургуте дом, который требует ремонта и его личного присутствия для сохранности, поэтому считает запрет на выезд из Карачаево-Черкесской Республики необоснованным.

«Однако Пензенский областной суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.