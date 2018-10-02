02.10.2018 | 09:13

Для заключенных пензенской ИК-5 (это колония строгого режима для лиц, ранее судимых и совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления) провели интеллектуальную игру «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда».

Участие в мероприятии приняли представители регионального многофункционального молодежного центра.

«Конкурс направлен на популяризацию изучения истории России, привлечение внимания к проблемам сохранения историко-культурного наследия», - пояснил начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными Павел Стариков.

В викторине соревновались шесть команд. Они ответили на вопросы об истории России, литературе, искусстве.

«Все участники интеллектуальных состязаний получили сладкие призы, представленные ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.