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Общество | Для заключенных ИК-5 провели интеллектуальную игру «РИСК»

02.10.2018|09:13
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Для заключенных пензенской ИК-5 (это колония строгого режима для лиц, ранее судимых и совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления) провели интеллектуальную игру «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда».

Участие в мероприятии приняли представители регионального многофункционального молодежного центра.

«Конкурс направлен на популяризацию изучения истории России, привлечение внимания к проблемам сохранения историко-культурного наследия», - пояснил начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными Павел Стариков.

В викторине соревновались шесть команд. Они ответили на вопросы об истории России, литературе, искусстве.

«Все участники интеллектуальных состязаний получили сладкие призы, представленные ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

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Гость|02.10.2018 09:32|

Лучше бы чифиря дали казлы.

Гость|02.10.2018 09:40|

Киньте этим псам бабенку надувную на растерзание

Гость|02.10.2018 09:46|

penzainform.ru писал(a):

провели интеллектуальную игру «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда

Во это то что нужно в тюрьме заматеревшим зекам. Более подходяще там было бы: кто не рискует тот не пьет шампанское. Хотя и это набор руководства к действию заслуживает внимания. Рискуя вас не должен покидать разум, интуитивно должны чувствовать опасность задержания, работать быстро, слаженно, и если идешь на дело то подельник должен быть надежный. это хорошая интеллектуальная разминка.

Гость|02.10.2018 10:00|

Им нужно компьютерное обучение,для разведения лохов не выходя на волю.

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