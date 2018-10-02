Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 окт 2018|16:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+16oC
Завтра | Ливень |
  75.23  |  $  65.22

Общество | «Дамате» проводит профориентационные встречи со школьниками из районов

02.10.2018|15:09
Печать

У старшеклассников из районов Пензенской области появится возможность подать заявку на целевое обучение в аграрном вузе. Ее предоставит им ГК «Дамате», чей комплекс по производству и переработке индейки находится на территории региона.

В сентябре представители «Дамате» и Пензенского государственного аграрного университета посетили школы в Нижнеломовском, Спасском, Земетчинском и Каменском районах области, встретились с 800 учащимися 9-х и 11-х классов и рассказали им о перспективах работы в компании.

Старшеклассники узнали об онлайн-проекте «Дамате» по работе с молодежью, с помощью которого можно знакомиться с новостями и научными открытиями в сфере сельского хозяйства, историями успеха молодых специалистов.

В рамках онлайн-проекта старшеклассники также могут решать кейсовые задания и подать заявку на целевое обучение. С Пензенским государственным аграрным университетом «Дамате» сотрудничает уже пять лет, сейчас в ней работают более 190 выпускников университета.

«Такие встречи со старшеклассниками помогают нам понять интересы подрастающего поколения, их планы на будущее профессиональное развитие и построение карьеры.

В настоящее время у детей из районов основная проблема - это отсутствие возможности посещать университетские курсы по подготовке к ЕГЭ, что снижает их шансы на поступление на бюджетной основе. Поэтому мы уже сейчас разрабатываем программу целевого обучения в вузах для школьников, которые хотят учиться, а потом работать в сельском хозяйстве.

Встречи позволяют не только выявить текущую проблематику, но и еще раз рассказать старшеклассникам о том, что современное сельское хозяйство – это одна из активно развивающихся отраслей», - пояснила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 