02.10.2018 | 15:09

У старшеклассников из районов Пензенской области появится возможность подать заявку на целевое обучение в аграрном вузе. Ее предоставит им ГК «Дамате», чей комплекс по производству и переработке индейки находится на территории региона.

В сентябре представители «Дамате» и Пензенского государственного аграрного университета посетили школы в Нижнеломовском, Спасском, Земетчинском и Каменском районах области, встретились с 800 учащимися 9-х и 11-х классов и рассказали им о перспективах работы в компании.

Старшеклассники узнали об онлайн-проекте «Дамате» по работе с молодежью, с помощью которого можно знакомиться с новостями и научными открытиями в сфере сельского хозяйства, историями успеха молодых специалистов.

В рамках онлайн-проекта старшеклассники также могут решать кейсовые задания и подать заявку на целевое обучение. С Пензенским государственным аграрным университетом «Дамате» сотрудничает уже пять лет, сейчас в ней работают более 190 выпускников университета.

«Такие встречи со старшеклассниками помогают нам понять интересы подрастающего поколения, их планы на будущее профессиональное развитие и построение карьеры.

В настоящее время у детей из районов основная проблема - это отсутствие возможности посещать университетские курсы по подготовке к ЕГЭ, что снижает их шансы на поступление на бюджетной основе. Поэтому мы уже сейчас разрабатываем программу целевого обучения в вузах для школьников, которые хотят учиться, а потом работать в сельском хозяйстве.

Встречи позволяют не только выявить текущую проблематику, но и еще раз рассказать старшеклассникам о том, что современное сельское хозяйство – это одна из активно развивающихся отраслей», - пояснила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.