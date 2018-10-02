02.10.2018 | 16:22

Анастасия Ваулина, дочь главного тренера пензенского хоккейного клуба «Дизель», на 12-м Всероссийском конкурсе «Мисс и мистер студенчество - 2018» завоевала титул второй вице-мисс.

«Это было очень круто, это было очень классно, эмоционально. Когда меня назвали, я вышла и чуть ли не плакала», - рассказала она.

Конкурс проходил в городе-герое Севастополе. В нем приняли участие победители региональных этапов - 60 девушек и парней из 40 городов страны от Хабаровска до Калининграда.

Студентов ждали спортивные, творческие и интеллектуальные задания. Последнее сложнее всего далось 19-летней представительнице Сурского края. Вначале организаторы конкурса предложили ребятам поучаствовать в дебатах на различные темы.

«Мы спорили по какому-либо поводу - пенсионная реформа, допустим, плюсы и минусы, - я готовилась к этому. И нам объявили, что мы будем рассказывать про свою профессию», - уточнила вторая вице-мисс.

Будущий тренер-преподаватель сумела справиться и с этим заданием. Ее творческий номер поразил членов жюри. Настя выступала под песню Ольги Кормухиной «Путь».

Студентка II курса института физической культуры и спорта ПГУ доказала, что не зря отдала 13 лет художественной гимнастике и является мастером спорта России.

Спортсменка и просто красавица Анастасия Ваулина добавила, что в Крыму хорошо чувствовалась поддержка родных и близких людей. Она и помогла ей стать третьей.

«Чем выше поднимаешься, тем ниже опускай голову», - сказал папа. Я придерживаюсь, потому что чем выше ты поднимаешься, тем скромнее ты должна быть», - отметила девушка.

Пензенские студенты уже четвертый год подряд попадают в призеры всероссийского конкурса.