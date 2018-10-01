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Общество | Жители Кузнецка недовольны местом установки вышки сотовой связи

01.10.2018|13:56
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Между жилыми домами на 4-й Сосновой улице в Кузнецке монтируют вышку сотовой связи, высота ее порядка 20 метров. Как узнали местные, конструкцию установят в яме глубиной три метра, укрепят растяжками.

«Она у них должна колыхаться, чтобы улавливать волны. Дома здесь рядом, должны быть какие-то нормативы расстояния от этой трубы. Мы узнали, что 25 метров от трубы до каждого дома должно быть. Тут до одного дома, наверное, метров семь, до другого - метров десять», - сообщила жительница 4-й Сосновой улицы Наталья Клянчина.

Бригада прибыла несколько дней назад и без объяснений приступила к работе. Народ шокирован: люди на своих участках сараи ставят с разрешения соседей. И вдруг вышка - без предупреждения.

У местных закономерные вопросы: а где документы, экспертиза? Ведь известно: должна быть санитарно-эпидемиологическая на стадии размещения.

«У них миллионы, а мы будем сдыхать. Мы не против технологий, вон лес, пожалуйста. Но при чем тут наши жилые дома?» - выразила общее недоумение другая жительница 4-й Сосновой улицы Людмила Савенкова.

Люди написали обращения в полицию, прокуратуру, местным властям, в правительство области, но отклика не получили. Рабочие продолжают свое дело.

«Они этот участок купили под жилое строительство, у них документы есть, что жилое строительство. И вдруг ставят эту вышку и говорят, что она неопасна и небольшой это объект. Эта тарахтелка тарахтит с утра до ночи каждый божий день, дети уроки не могут учить, не могут сосредоточиться», - добавила Наталья Клянчина.

«Сядем на Красной площади, будем сидеть, будем добиваться!» - заявила еще одна жительница 4-й Сосновой улицы Раиса Ганина.

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Гость|01.10.2018 19:35|

Ерунда,вышка там стоять будет однозначно.

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