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Общество | Вадим Супиков организовал для пензенцев поездку в «Тарханы»

01.10.2018|18:08
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В 2018 году более 400 жителей Железнодорожного района Пензы побывали в паломнических поездках в Большой Валяевке, Наровчате и Семиключье. Более 18 лет путешествия по памятным местам для жителей Сурского края организует руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков.

30 сентября представители общественности отправились в музей-заповедник «Тарханы». Провожая в дорогу, Вадим Супиков поздравил их с днем памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и пожелал удачной поездки.

Программа экскурсии была разнообразной и включала посещение Барского дома, Людской, Дома ключника, усадебной церкви Марии Египетской, храма Михаила Архистратига.

«Отдохнули душой, помолились, набрались душевных сил», - поделились своими впечатлениями от «Тархан» участники поездки и выразили искреннюю благодарность Вадиму Супикову за возможность побывать в одном из исторических мест Пензенской области.

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