01.10.2018 | 17:35

Свинья Роза, которой не суждено было стать матерью, благополучно родила шестерых здоровых поросят. Это произошло в аграрном университете благодаря современным ветеринарным технологиям.

«Когда мы Розу привезли из хозяйства в виварий нашего университета, оказалось, что у нее есть проблемы, связанные с бесплодием. После операции Розочка у нас восстановилась за полтора месяца, операция прошла очень успешно, потому что это не полостная операция», - сообщил заведующий кафедрой ПГАУ Геннадий Борячев.

Делал операцию не ветеринар, а робот-хирург, наука победила природу. Начиная с марта за свиноматкой наблюдали и в конце мая к ней на свидание привезли хряка Борьку. Он сделал свое дело, Роза забеременела. Через три месяца, три недели и три дня она стала матерью.

Сейчас Роза кормит своих малышей, и они прибавляют в весе.

«После того как поросятки подрастут, мы их переведем в другое отделение и через десять-двенадцать дней будем осеменять Розу повторно. Нам нужно разработчикам робота-хирурга докладывать, как у нас второе осеменение: успешно, неуспешно. Динамика какая, сколько мы получили поросят, какие поросята, какого веса», - добавил Геннадий Борячев.