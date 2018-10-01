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Общество | В Пензе бесплодная свинья после операции опоросилась

01.10.2018|17:35
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Свинья Роза, которой не суждено было стать матерью, благополучно родила шестерых здоровых поросят. Это произошло в аграрном университете благодаря современным ветеринарным технологиям.

«Когда мы Розу привезли из хозяйства в виварий нашего университета, оказалось, что у нее есть проблемы, связанные с бесплодием. После операции Розочка у нас восстановилась за полтора месяца, операция прошла очень успешно, потому что это не полостная операция», - сообщил заведующий кафедрой ПГАУ Геннадий Борячев.

Делал операцию не ветеринар, а робот-хирург, наука победила природу. Начиная с марта за свиноматкой наблюдали и в конце мая к ней на свидание привезли хряка Борьку. Он сделал свое дело, Роза забеременела. Через три месяца, три недели и три дня она стала матерью.

Сейчас Роза кормит своих малышей, и они прибавляют в весе.

«После того как поросятки подрастут, мы их переведем в другое отделение и через десять-двенадцать дней будем осеменять Розу повторно. Нам нужно разработчикам робота-хирурга докладывать, как у нас второе осеменение: успешно, неуспешно. Динамика какая, сколько мы получили поросят, какие поросята, какого веса», - добавил Геннадий Борячев.

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Гость|01.10.2018 19:08|

А где та Хрюша,которой сердечный клапан устанавливали?

Гость|01.10.2018 19:12|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

Гость|01.10.2018 19:33|

вот так новость

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