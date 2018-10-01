01.10.2018 | 16:54

Пострадавшее от взрыва бытового газа здание в Заводском районе ремонтируют. Правда, до того как заново восстанавливать капитальные конструкции в доме № 27 на ул. Крупской, их разобрали по кирпичику. Теперь каменщики заново собирают стены.

«Сейчас находимся на уровне перекрытия второго, переходим на третий этаж. Планируем к 10 октября кладку завершить», - сообщил начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.

Виталий Гресяк - собственник квартиры в разрушенном подъезде. По словам мужчины, чем ближе к зиме, тем больше он беспокоится за свою недвижимость.

«Я сначала вникал, сейчас я меньше вникаю. Должны были до октября уже сдать этот объект, но тут еще очень много работы», - поделился Виталий Гресяк.

Стоимость контракта - три миллиона девятьсот тысяч рублей. За эти деньги должны не только выложить стены, но и переделать крышу - не всю, а лишь участок над пострадавшими квартирами второго подъезда.

«Оконные блоки будут устанавливаться новые за счет нашего контракта», - добавил Игорь Умнов.

Внутри жилых помещений людям из восьми квартир придется самостоятельно делать ремонт, кому-то практически с нуля. Главное - были бы стены и крыша над головой, говорят местные.