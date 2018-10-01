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Общество | Пострадавшее здание на улице Крупской восстанавливают

01.10.2018|16:54
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Пострадавшее от взрыва бытового газа здание в Заводском районе ремонтируют. Правда, до того как заново восстанавливать капитальные конструкции в доме № 27 на ул. Крупской, их разобрали по кирпичику. Теперь каменщики заново собирают стены.

«Сейчас находимся на уровне перекрытия второго, переходим на третий этаж. Планируем к 10 октября кладку завершить», - сообщил начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.

Виталий Гресяк - собственник квартиры в разрушенном подъезде. По словам мужчины, чем ближе к зиме, тем больше он беспокоится за свою недвижимость.

«Я сначала вникал, сейчас я меньше вникаю. Должны были до октября уже сдать этот объект, но тут еще очень много работы», - поделился Виталий Гресяк.

Стоимость контракта - три миллиона девятьсот тысяч рублей. За эти деньги должны не только выложить стены, но и переделать крышу - не всю, а лишь участок над пострадавшими квартирами второго подъезда.

«Оконные блоки будут устанавливаться новые за счет нашего контракта», - добавил Игорь Умнов.

Внутри жилых помещений людям из восьми квартир придется самостоятельно делать ремонт, кому-то практически с нуля. Главное - были бы стены и крыша над головой, говорят местные.

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Гость|01.10.2018 19:03|

Все лето песни пели в уши. А теперь как морозы ударили-за неделю тяп-ляп все сделают. И люди будут радв-рады тому,что хоть как то контур здания изолировали от внешней среды.

Гость|01.10.2018 19:08|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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