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Общество | Пензенские медики-волонтеры окажут посильную помощь сельчанам

01.10.2018|14:01
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В среду, 3 октября, Пензенская область присоединится ко Всероссийскому проекту «#ДоброВСело», главными участниками которого являются добровольческие организации студентов-медиков и жители отдаленных населенных пунктов.

Акция продлится до 31 октября и затронет 12 населенных пунктов в четырех районах региона. В частности, на этой неделе пензенские волонтеры-медики посетят села Каменка и Обвал Тамалинского района, где окажут посильную помощь местным жителям.

«Вместе с сотрудниками районной больницы они совершат подворный обход, примут участие в анкетировании граждан, проведут тренинги и лекции с населением по здоровому образу жизни», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Кроме того, волонтеры проведут субботник в фельдшерско-акушерском пункте и наведут порядок на прилегающей к нему территории.

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