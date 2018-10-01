01.10.2018 | 14:01

В среду, 3 октября, Пензенская область присоединится ко Всероссийскому проекту «#ДоброВСело», главными участниками которого являются добровольческие организации студентов-медиков и жители отдаленных населенных пунктов.

Акция продлится до 31 октября и затронет 12 населенных пунктов в четырех районах региона. В частности, на этой неделе пензенские волонтеры-медики посетят села Каменка и Обвал Тамалинского района, где окажут посильную помощь местным жителям.

«Вместе с сотрудниками районной больницы они совершат подворный обход, примут участие в анкетировании граждан, проведут тренинги и лекции с населением по здоровому образу жизни», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Кроме того, волонтеры проведут субботник в фельдшерско-акушерском пункте и наведут порядок на прилегающей к нему территории.