01.10.2018 | 19:33

Каждый боец ОМОНа считает своим долгом добиться права носить черный берет. На войсковом полигоне под Леонидовкой провели испытания для шести молодых сотрудников Росгвардии.

«Это большая честь - носить черный берет, пройти это испытание, чтобы с достоинством носить его и помнить об этом всю жизнь. Долго готовились к этому дню», - поделился боец ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Александр.

Испытания включали в себя четыре этапа. Первый - физподготовка, нужно было подтянуться 13 раз и выполнить так называемый тест Купера, очень сложный функциональный комплекс.

Следующим этапом стал пятикилометровый марш-бросок: бойцы в полном обмундировании бежали по пересеченной местности, ползали по-пластунски. На лесной тропе омоновцев обстреливали.

«Тяжело было. Где-то поддержка товарищей, где-то сила воли помогла. Я рад, что все прошло удачно», - отметил Александр.

После пятиминутного отдыха - третий этап испытаний, преодоление специальной штурмовой полосы, состоявшей из 17 элементов.

Заключением стала переноска 32-килограммовых гирь и стрельба из пистолета. Из шести претендентов на право носить черный берет испытания прошли четверо.