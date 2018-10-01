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Общество | На полигоне под Леонидовкой прошли испытания на право носить черный берет

01.10.2018|19:33
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Каждый боец ОМОНа считает своим долгом добиться права носить черный берет. На войсковом полигоне под Леонидовкой провели испытания для шести молодых сотрудников Росгвардии.

«Это большая честь - носить черный берет, пройти это испытание, чтобы с достоинством носить его и помнить об этом всю жизнь. Долго готовились к этому дню», - поделился боец ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Александр.

Испытания включали в себя четыре этапа. Первый - физподготовка, нужно было подтянуться 13 раз и выполнить так называемый тест Купера, очень сложный функциональный комплекс.

Следующим этапом стал пятикилометровый марш-бросок: бойцы в полном обмундировании бежали по пересеченной местности, ползали по-пластунски. На лесной тропе омоновцев обстреливали.

«Тяжело было. Где-то поддержка товарищей, где-то сила воли помогла. Я рад, что все прошло удачно», - отметил Александр.

После пятиминутного отдыха - третий этап испытаний, преодоление специальной штурмовой полосы, состоявшей из 17 элементов.

Заключением стала переноска 32-килограммовых гирь и стрельба из пистолета. Из шести претендентов на право носить черный берет испытания прошли четверо.

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Гость|01.10.2018 20:32|

Кто знает какие грибы на 1 минута 1 секунда репортажа???

Гость|01.10.2018 20:41|

Гость писал(a):

Кто знает какие грибы на 1 минута 1 секунда репортажа???
Вешенка обыкновенная ,её полно вдоль рек,ещё крупнее привозил.

Гость|01.10.2018 20:46|

Гость писал(a):

Вешенка обыкновенная
Она вкусная?

Гость|01.10.2018 20:48|

А мне грузди нравятся. Белые, со сметаной. Хрустящие. Вещь!

Гость|01.10.2018 20:54|

Спасибо грибники! Я всегда резал их с пеньков или деревьев,а здесь смутило,что просто на земле.

Гость|01.10.2018 20:57|

Смешные люди бегают за авось...

Гость|01.10.2018 20:58|

Комменты убивают)

Гость|01.10.2018 21:12|

Испытание на чёрный берет в Леонидовке :))) грибы ели на время кто жив остался тому берет.

Имя: Гость
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