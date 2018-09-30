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Общество | В Каменском районе подготовились к канонизации Иоанна Кочетовского

30.09.2018|15:44
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У могилы Иоанна Кочетовского, которая находится рядом с сельской Михаило-Архангельской церковью неподалеку от Каменки, все готово к церемонии обретения мощей новоявленного угодника Божьего.

«Он прославлен в лике местночтимых святых Пензенской митрополии. То есть это не только наш святой, локальный, но и всех, кто проживает на территории Пензенской области и кто себя каким-то образом считает сопричастным жизни нашей губернии», - рассказал благочинный церквей Каменского района Даниил Бойков.

Иоанн Кочетовский, в миру Иван Поташев, был юродивым, жил на подаяния, обладал даром предвидения. После смерти блаженного в 1886 году на его могиле стали происходить необъяснимые официальной наукой факты исцеления больных.

«Просим - вроде как все исполняется. Но с верой надо, конечно, без веры, конечно, помощи нет», - отметила верующая Галина Агапова.

В субботу, 6 октября, в 9 утра около Михаило-Архангельской церкви в Кочетовке состоится богослужение, посвященное канонизации блаженного Иоанна. Молебен возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Традиционно так бывает, что в момент обретения мощей в период канонизации Господь через молитвенную поддержку этого святого (того или иного, которого прославляют) являет определенные чудеса. Но мы всех приглашаем принять участие в самом главном чуде - явлении миру этого великого угодника Божьего», - подчеркнул благочинный церквей Каменского района Даниил Бойков.

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Гость|30.09.2018 16:15|

Ради продажи книжечки канонизация??? В каждое село по святому?

Гость|30.09.2018 16:39|

А почему во взгляде нет смирения и глаза хитрые-хитрые?

Гость|30.09.2018 16:44|

А бог в курсе, что у него в полку прибыло?

Гость|30.09.2018 16:56|

Пахан в курсе.

Имя: Гость
Комментарий:

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