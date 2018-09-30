30.09.2018 | 12:22

С 1 по 7 октября в Пензе в медицинском центре «Экспертмед» (ул. Сухумская, 11) пройдет донорская акция по привлечению потенциальных доноров костного мозга.

«Каждый год тысячи человек в России узнают, что у них рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга», - пояснили организаторы акции (благотворительный фонд «Русфонд»).

Однако найти донора непросто: необходима полная тканевая совместимость с реципиентом. «Шанс найти подходящего донора в международном регистре - 1/10 000, в российском - 1/400. Но наш регистр слишком мал, всего 84 с небольшим тысячи человек. Для такой большой страны, как наша, это капля в море», - пояснили организаторы.

Принять участие в акции значит стать потенциальным донором костного мозга, вступить в регистр. Это может сделать любой человек без серьезных заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет.

«Если человек решил стать потенциальным донором костного мозга, то сначала ему надо сдать от 2 до 9 мл крови на типирование и подписать соглашение. В случае если его HLA-тип подойдет какому-нибудь больному, нуждающемуся в трансплантации костного мозга, ему предложат пройти дополнительные обследования. После этого он сможет стать реальным донором», - уточнили организаторы акции (подробнее - на rdkm.rusfond.ru).

Предыдущая акция прошла в Пензе во второй половине августа. Тогда в Национальный регистр доноров костного мозга вступили 85 человек.