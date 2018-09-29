29.09.2018 | 10:50

С 1 по 31 октября в Пензе пройдет месячник по благоустройству, 20-го числа состоится субботник. Соответствующее постановление в пятницу, 28 сентября, подписал глава администрации города Виктор Кувайцев.

В этот период должны быть приведены в порядок остановки общественного транспорта: при необходимости их отремонтируют, покрасят, установят урны.

Юридическим и физическим лицам рекомендуют очистить цоколи, фасады и заборы, убраться на прилегающих территориях.

«Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, необходимо привести в надлежащее состояние дворовые территории, организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных территорий», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

В Пензенской области месячник по благоустройству стартовал 20 сентября и продлится до 20 октября.