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Общество | В Пензе с 1 октября стартует месячник по благоустройству

29.09.2018|10:50
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С 1 по 31 октября в Пензе пройдет месячник по благоустройству, 20-го числа состоится субботник. Соответствующее постановление в пятницу, 28 сентября, подписал глава администрации города Виктор Кувайцев.

В этот период должны быть приведены в порядок остановки общественного транспорта: при необходимости их отремонтируют, покрасят, установят урны.

Юридическим и физическим лицам рекомендуют очистить цоколи, фасады и заборы, убраться на прилегающих территориях.

«Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, необходимо привести в надлежащее состояние дворовые территории, организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных территорий», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

В Пензенской области месячник по благоустройству стартовал 20 сентября и продлится до 20 октября.

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Гость|29.09.2018 11:05|

penzainform.ru писал(a):

Юридическим и физическим лицам рекомендуют очистить цоколи, фасады и заборы, убраться на прилегающих территориях.

Люди и человеки этим не занимаются, для этого есть юрфизлица.

Гость|29.09.2018 11:11|

Почему управляющие домами организации не облагораживают территории вокруг многоквартирных домов,зато деньги собирать мастаки???

Гость|29.09.2018 11:13|

Город утопает в мусоре,а УК никто не указ.

Скоро будет как в Челябинске.

Гость|29.09.2018 11:19|

Убирать город будут дети в школах. Бесплатно!

Гость|29.09.2018 11:53|

Предлагаю ликвидировать все коммунальные службы,вместо них предлагаю привлекать школьников,студентов,врачей и учителей за дополнительную плату (1000 руб в месяц). Чиновники по желанию.

Гость|29.09.2018 12:09|

1000 руб в месяц-мало!

Гость|29.09.2018 12:24|

Гость писал(a):

1000 руб в месяц-мало!

Это даже много. Пусть за свои метла покупают.

Гость|29.09.2018 12:31|

Лето красное пропели.... Теперь в грязи ковыряться

Имя: Гость
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