С 1 по 31 октября в Пензе пройдет месячник по благоустройству, 20-го числа состоится субботник. Соответствующее постановление в пятницу, 28 сентября, подписал глава администрации города Виктор Кувайцев.
В этот период должны быть приведены в порядок остановки общественного транспорта: при необходимости их отремонтируют, покрасят, установят урны.
Юридическим и физическим лицам рекомендуют очистить цоколи, фасады и заборы, убраться на прилегающих территориях.
«Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, необходимо привести в надлежащее состояние дворовые территории, организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных территорий», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.
В Пензенской области месячник по благоустройству стартовал 20 сентября и продлится до 20 октября.
penzainform.ru писал(a):
Люди и человеки этим не занимаются, для этого есть юрфизлица.