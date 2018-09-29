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Общество | В Пензе проходит выставка-отбор кошек для всероссийского конкурса

29.09.2018|15:54
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В Пензе открылась выставка «Золотая кошка Пензы», на которой выберут участника более престижных состязаний.

«Мы будем выбирать самую лучшую, самую красивую кошку Пензы - она будет представлять город на конкурсе «Золотая кошка России». Затем «Кошка России» поедет на «Золотую кошку мира», которая состоится в Латвии», - сообщила вице-президент Всемирной федерации кошек Анна Рудакова.

В Пензу приехали владельцы кошек-бенгалов со всей России. Из-за своей окраски и сходства с опасными хищниками они сейчас на вершине популярности, хотя и стоят дорого.

Именно на этой выставке определят самое красивое животное данной породы. А заводчики бенгальских кошек считают, что их питомцы интересны не только своим экстерьером.

«Бенгал - это кот-собака практически, то есть они поддаются дрессировке. У нас есть животные, которые бегают за мячиком, как собаки, приносят, они открывают двери за ручки сами - очень самостоятельные», - рассказал заводчик бенгальских кошек Максим Грачев.

Помимо бенгалов, представлены и другие породы.

Какое животное станет победителем городского конкурса и отправится на следующий этап, горожане узнают в воскресенье.

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