В музее И. Н. Ульянова подготовили уникальную выставку, на которой показана история ВЛКСМ на примере пензенцев, которые прошли все этапы становления организации, принимали участие в крупнейших всесоюзных стройках.
«Мы мало говорили о политике. Мы говорили о важных для нас делах, о своей жизни, о своем будущем и стремились принести пользу обществу, в котором мы живем», - рассказала заведующая культурно-образовательным отделом Пензенского государственного краеведческого музея Татьяна Черникова.
Бывших комсомольцев не бывает. Директор Пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков всегда с особым теплом вспоминает годы, когда на его груди красовался блестящий значок ВЛКСМ.
«Я был секретарем комсомольской организации и в школе, и в армии, и позже, когда работал. Я понял простую истину: ты можешь требовать только тогда, когда сам выполняешь эти требования», - отметил он.
Официальное открытие выставки «Комсомол, закаленный в бою и труде» состоится 29 октября - в день 100-летия с момента создания ВЛКСМ.
Члены ВЛКСМ провели субботник в Комсомольском парке
Это что за гоп компания там пиарилась?Это случаем не те которые у нас пенсию отбирают?Так это не комсомольцы,а черти переобувшиеся.
Комсомол нынче другой.Он с Левым фронтом этих пупков игрушечными деньгами пугает.