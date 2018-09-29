29.09.2018 | 14:52

В музее И. Н. Ульянова подготовили уникальную выставку, на которой показана история ВЛКСМ на примере пензенцев, которые прошли все этапы становления организации, принимали участие в крупнейших всесоюзных стройках.

«Мы мало говорили о политике. Мы говорили о важных для нас делах, о своей жизни, о своем будущем и стремились принести пользу обществу, в котором мы живем», - рассказала заведующая культурно-образовательным отделом Пензенского государственного краеведческого музея Татьяна Черникова.

Бывших комсомольцев не бывает. Директор Пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков всегда с особым теплом вспоминает годы, когда на его груди красовался блестящий значок ВЛКСМ.

«Я был секретарем комсомольской организации и в школе, и в армии, и позже, когда работал. Я понял простую истину: ты можешь требовать только тогда, когда сам выполняешь эти требования», - отметил он.

Официальное открытие выставки «Комсомол, закаленный в бою и труде» состоится 29 октября - в день 100-летия с момента создания ВЛКСМ.