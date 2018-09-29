29.09.2018 | 18:59

Год назад в Чемодановке появилась улица, названная именем Андрея Якомазова. Теперь здесь открыли памятник, который будет напоминать жителям села о подвиге милиционера, трагически погибшего 13 лет назад во время исполнения служебного долга.

Указом президента старший сержант был посмертно награжден орденом Мужества. Почтить память героя собрались родные, друзья и коллеги Андрея Якомазова, который со школьной скамьи мечтал стать милиционером.

«Мало того, в последнее время у него еще была перспектива учиться дальше, получить высшее образование для того, чтобы продолжать служить в органах. К сожалению, этой мечте не удалось осуществиться, потому что он геройски погиб 23 октября», - рассказала зам. директора школы имени С. Е. Кузнецова Ирина Николаева.

Случилось это во время очередного дежурства. В селе Трофимовка было совершено преступление. По прибытии на место старший сержант Якомазов попытался задержать злоумышленников.

«Андрей, несмотря на то что был водителем дежурной части (должность у него называлась «милиционер-водитель»), был настоящим милиционером, потому что не только доставлял следственно-оперативную группу на место, но и принимал участие в проведении оперативно-выездных профилактических поисковых мероприятий», - отметил начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Получив огнестрельное ранение в голову, 26-летний милиционер скончался. В ту ночь преступникам удалось скрыться, их до сих пор ищут. В настоящее время в расследовании уголовного дела, связанного с гибелью сотрудника правоохранительных органов, наметились небольшие сдвиги. Бессоновские полицейские намерены разыскать убийц Андрея во что бы то ни стало.