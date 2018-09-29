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Общество | В Чемодановке открыли памятник погибшему милиционеру

29.09.2018|18:59
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Год назад в Чемодановке появилась улица, названная именем Андрея Якомазова. Теперь здесь открыли памятник, который будет напоминать жителям села о подвиге милиционера, трагически погибшего 13 лет назад во время исполнения служебного долга.

Указом президента старший сержант был посмертно награжден орденом Мужества. Почтить память героя собрались родные, друзья и коллеги Андрея Якомазова, который со школьной скамьи мечтал стать милиционером.

«Мало того, в последнее время у него еще была перспектива учиться дальше, получить высшее образование для того, чтобы продолжать служить в органах. К сожалению, этой мечте не удалось осуществиться, потому что он геройски погиб 23 октября», - рассказала зам. директора школы имени С. Е. Кузнецова Ирина Николаева.

Случилось это во время очередного дежурства. В селе Трофимовка было совершено преступление. По прибытии на место старший сержант Якомазов попытался задержать злоумышленников.

«Андрей, несмотря на то что был водителем дежурной части (должность у него называлась «милиционер-водитель»), был настоящим милиционером, потому что не только доставлял следственно-оперативную группу на место, но и принимал участие в проведении оперативно-выездных профилактических поисковых мероприятий», - отметил начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Получив огнестрельное ранение в голову, 26-летний милиционер скончался. В ту ночь преступникам удалось скрыться, их до сих пор ищут. В настоящее время в расследовании уголовного дела, связанного с гибелью сотрудника правоохранительных органов, наметились небольшие сдвиги. Бессоновские полицейские намерены разыскать убийц Андрея во что бы то ни стало.

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Гость|29.09.2018 20:35|

penzainform.ru писал(a):

их до сих пор ищут.
penzainform.ru писал(a):
наметились небольшие сдвиги
Ясно и понятно удачи в поисках.

Гость|29.09.2018 20:39|

penzainform.ru писал(a):

По прибытии на место старший сержант Якомазов попытался задержать злоумышленников.
Один прибыл или не один пологике нн один аж с цельной группой, а они чо делали если до сих пор ищут.

Гость|29.09.2018 21:15|

Полицейские Пензенской области могли бы напечатать заявление в Администрацию Президента Российской Федерации, Министерство Внутренних Дел Российской Федерации с предложением ввести в штатное расписание для Пензенской области 5-10 должностей для экстрасенсов

Гость|29.09.2018 21:16|

penzainform.ru писал(a):

В ту ночь преступникам удалось скрыться, их до сих пор ищут.
penzainform.ru писал(a):
В ту ночь преступникам удалось скрыться, их до сих пор ищут.
где ориентировки?

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