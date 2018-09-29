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Общество | Участники конференции к 150-летию В. Н. Воейкова посетили музей «Куваки»

29.09.2018|11:41
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20 и 21 сентября в Пензенской области состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Становление физического развития и спортивного движения народонаселения царской России с 1909 до 1917 года», посвященная 150-летию со дня рождения В. Н. Воейкова.

21-го числа в Воейковском зале культурно-исторического центра источника «Кувака» прошел круглый стол по итогам работы конференции.

Участники обсудили вопросы становления и развития спорта в царской России, зарождения олимпийского движения, теории и методики физкультуры и спорта в исторической ретроспективе и на современном этапе.

Также собравшиеся посетили культурно-исторический центр источника «Кувака» - «Музей живой воды». Генеральный директор ГК «Кувака» Камиль Девликамов рассказал гостям историю развития предприятия, а также поделился планами на будущее.

Экскурсантам представилась возможность ощутить вкус живой воды, посетить дегустационный зал, воссозданный в русском стиле «Кувакской избы».

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