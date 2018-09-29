29.09.2018 | 17:04

Юные моряки - воспитанники пензенского центра детского (юношеского) технического творчества и педагоги дополнительного образования, закрывая навигационный сезон, подвели итоги шлюпочной практики и всего летнего периода.

«Мы тренировались, плавали на лодке и в сентябре поехали на слет в Питер - на соревнования. Там было очень интересно и, можно сказать, мы показали себя», - рассказал воспитанник центра Павел Чепраков.

На всероссийских соревнованиях юных моряков пензенская команда заняла IV место. Теперь остается сушить весла до следующей весны. Зимой, когда на реку на лодке не выйти, подростки не прекратят заниматься: будут плавать в бассейне, вязать морские узлы, стрелять в тире и изучать историю развития флота в стране.

В этом году в центре появился свой «Музей морской и боевой славы».

«Это звездный глобус - здесь все звезды, которые имеются на небе. Он используется для того, чтобы вычислять и определять местоположение корабля, также используется секстант», - показал председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

В занятии приняли участие приглашенные гости — ветераны Военно-морского флота.