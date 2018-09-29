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Общество | Пензенская команда стала призером конкурса «Зеленый маршрут»

29.09.2018|12:29
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В пятницу, 28 сентября, команда Пензенской области, ставшая призером всероссийского конкурса «Зеленый маршрут», получила из рук министра культуры РФ Владимира Мединского сертификат на путешествие в Карелию.

В конкурсе участвовал 191 коллектив из 72 субъектов страны. В каждую команду вошло от 7 до 15 человек, включая инструктора, краеведа и фотографа. Ребята проходили по экологическим тропам, приводили их в порядок, устанавливали там навигацию, создавали свои турмаршруты и гиды.

«Первое место и сертификат на поездку в Республику Бурятия на озеро Байкал получила команда Московской области «Дорога в Лавру». Второго и третьего места, а также сертификатов на поездку в Карелию удостоены команда Ивановской области «Экозор» и команда Пензенской области «ЭкоПенза», - сообщили в пресс-службе Минкульта РФ.

14 участников пензенской команды в течение трех дней прошли более 40 км по маршруту «Сурский яръ»: от стелы «Росток» через музей леса, ручей Лямзяй, Золотаревское городище снова в Пензу.

Источник — Фото www.mkrf.ru
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