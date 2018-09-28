28.09.2018 | 14:41

Пензенская область присоединится к Всероссийской тренировке по гражданской обороне, которая пройдет с 1 по 3 октября.

Понедельник, 1 октября, будет посвящен организационным вопросам тренировки. Планируется провести сборы представителей всех организаций, задействованных в мероприятии.

Во вторник, 2 октября, в 10:00 на парковке у СЗК «Дизель-Арена» пройдет смотр техники всех служб, участвующих в ликвидации различного рода ЧС. Особое внимание будет уделяться формированиям, имеющим отношение к устранению последствий происшествий в осеннее-зимний период, - дорожникам, пожарным, спасателям, газовикам, электрикам.

В этот же день запланированы учения по ликвидации последствий автокатастрофы. Они будут проводиться в соответствии с вводной МЧС России.

В среду, 3 октября, основным мероприятием станет отработка навыков ликвидации чрезвычайной ситуации на особо опасном объекте. К таким объектам относятся предприятия, использующие в работе хлор, аммиак и другие вещества, которые в случае ЧП могут повлечь негативные последствия для населения.

«Ежедневно будет проводиться разбор действий. Во второй половине последнего дня тренировки запланировано подведение общих итогов. Руководство МЧС России даст оценку работе РСЧС Пензенской области», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.