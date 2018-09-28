28.09.2018 | 17:44

В колледже пищевой промышленности выявляли лучшего специалиста по десертам. Проверить свой уровень мастерства решились только пять человек из Нижнеломовского, Земетчинского районов и областного центра.

«Каждый участник должен изготовить два торта: один - на демонстрацию, то есть он украшенный, а другой - на дегустацию, и три вида пирожных», - сообщила главный специалист-эксперт министерства сельского хозяйства области Александра Черникова.

На выполнение задания дали шесть часов - три на выпечку и еще столько же на украшение. Одни брали цветом, другие делали ставку на вкус, третьи - на оригинальность. Фиолетовый мох, белые кружева - все это съедобно.

«Есть специальные силиконовые коврики для мастики. При выпечке в силиконовых формах получаются кружева для отделки тортов», - рассказала участница конкурса Мария Булахова.

На конкурс вышел и один мужчина. Иван Букарев удивил жюри велюровым тортом, для изготовления которого применил спецтехнику.

«В любой рецепт ты что-то привносишь, и это уже получается твой собственный рецепт. Можно за основу чей-то взять, но все равно ты его дорабатываешь под себя», - отметил участник конкурса Иван Букарев.

Технология и искусство молодого человека оказались по душе и членам жюри. Они присудили ему I место. Таким образом, Иван заработал автомобиль и право представлять регион на всероссийском конкурсе, который в конце октября пройдет в Тамбове. II и III места заняли Мария Булахова и Оксана Волшина соответственно.